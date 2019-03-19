В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России

Министерство транспорта России предлагает обнулить ставки НДС на все внутренние авиаперевозки для поддержания стабильности отрасли и недопущения роста тарифов. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что ведомство уже направило свои предложения в Министерство финансов России.

«Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов», — заявил представитель Минтранса.

В конце февраля в Минтрансе заявили о необходимости выделения ещё 2,5 млрд рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока.

В начале года там также выразили намерение удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне.