В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России
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Уточняется, что ведомство уже направило свои предложения в Министерство финансов России.
«Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов», — заявил представитель Минтранса.
В конце февраля в Минтрансе заявили о необходимости выделения ещё 2,5 млрд рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока.
В начале года там также выразили намерение удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне.