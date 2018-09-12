Глава Минтранса поддержал идею создания в России нового лоукостера

Короткая ссылка
Минтранс поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные ёмкости», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Дитрих сообщил, что Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Он добавил, что объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.

В июне российский президент Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить