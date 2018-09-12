Глава Минтранса поддержал идею создания в России нового лоукостера
«У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные ёмкости», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Дитрих сообщил, что Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Он добавил, что объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.
В июне российский президент Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.