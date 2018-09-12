Глава Минтранса поддержал идею создания в России нового лоукостера

Минтранс поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные ёмкости», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Дитрих сообщил, что Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Он добавил, что объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.

В июне российский президент Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты, чтобы предотвратить их необоснованный рост.