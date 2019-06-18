В Совфеде оценили новый прогноз ООН по численности населения в мире

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в беседе с Inforeactor оценил новый прогноз ООН по численности населения в мире. Согласно прогнозу, к 2050 году данные показатели сократятся как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Латвия и Литва.

«Мы стараемся сделать всё, чтобы увеличить численность населения России. Много внимания уделяем повышению рождаемости. Понижается смертность, продолжительность жизни растёт», — заявил Цеков.

По его словам, в этом направлении помогает материнский капитал, начинают реализовываться многие другие программы.

Со своей стороны, первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News выразил мнение, что к таким исследованиям стоит относиться критически.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам учёных, 50% прироста населения в ближайшие 30 лет произойдёт за счёт девяти стран — Индии, Нигерии, Пакистана, Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США.