Мадуро: венесуэльцы в конце недели примут участие в обсуждении развития страны
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мадуро.
«Я инициировал процесс диалога с народом, чтобы создать план действий, план перестройки и изменения Боливаринаской революции... Состоялись первые мероприятия в субботу и воскресенье, очень интересные. Теперь я хочу, чтобы в конце этой недели эти собрания проводились в обществе, чтобы были проведены тысячи совещаний в обществе, чтобы услышать народ», — сказал он.
Ранее Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН заявил, что в Венесуэле в настоящий момент многое зависит от того, как себя поведут военные.