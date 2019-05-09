Мадуро: венесуэльцы в конце недели примут участие в обсуждении развития страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльские власти подключат граждан к дискуссии об экономическом развитии страны в конце недели.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мадуро.

«Я инициировал процесс диалога с народом, чтобы создать план действий, план перестройки и изменения Боливаринаской революции... Состоялись первые мероприятия в субботу и воскресенье, очень интересные. Теперь я хочу, чтобы в конце этой недели эти собрания проводились в обществе, чтобы были проведены тысячи совещаний в обществе, чтобы услышать народ», — сказал он.

Ранее Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН заявил, что в Венесуэле в настоящий момент многое зависит от того, как себя поведут военные.