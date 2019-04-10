Нетаньяху заявил о начале переговоров по созданию правящей коалиции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что по итогам парламентских выборов начал переговоры с лидерами правых партий о создании новой правящей коалиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства», — сказал политик.

По данным ЦИК Израиля, партия «Ликуд» Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

При этом лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бенни Ганц не стал дожидаться окончательных результатов парламентских выборов и выступил с победной речью, назвав себя будущим премьер-министром страны.

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