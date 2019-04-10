Соперник Нетаньяху объявил себя будущим премьером Израиля
«Я буду премьер-министром», — цитирует его журналист The Jerusalem Post.
Ганц также добавил, что по итогам состоявшихся выборов именно «Кахоль-лаван» должен получить от президента на формирование следующего кабинета министров, по праву партии, набравшей наибольшее число мест в Кнессете.
Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и его основной конкурент Бени Ганц объявили о победе на парламентских выборах в Израиле.
По данным экзитполов, «Кахоль-лаван» набрал 37 мандатов, «Ликуд» — 36. У остальных партий не более восьми мандатов.