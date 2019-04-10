Соперник Нетаньяху объявил себя будущим премьером Израиля

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Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле и выступил с победной речью, назвав себя будущим премьер-министром страны.

«Я буду премьер-министром», — цитирует его журналист The Jerusalem Post.

Ганц также добавил, что по итогам состоявшихся выборов именно «Кахоль-лаван» должен получить от президента на формирование следующего кабинета министров,  по праву партии, набравшей наибольшее число мест в Кнессете.

Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и его основной конкурент Бени Ганц объявили о победе на парламентских выборах в Израиле.

По данным экзитполов, «Кахоль-лаван» набрал 37 мандатов, «Ликуд» — 36. У остальных партий не более восьми мандатов.

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