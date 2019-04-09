Нетаньяху и его соперник объявили о победе на выборах в Израиле
«Правый блок во главе с «Ликудом» одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнёрами», — заявил Нетаньяху.
Ганц, в свою очередь, заявил о победе оппозиционного блока «Кахоль-лаван».
«Мы победили! Народ Израиля сказал своё слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», — заявил он.
По данным экзитполов, «Кахоль-лаван» набрал 37 мандатов, «Ликуд» — 36. У остальных партий не более восьми мандатов.