Нетаньяху и его соперник объявили о победе на выборах в Израиле

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И премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и его основной конкурент Бени Ганц объявили о победе на парламентских выборах в Израиле, сообщает РИА Новости.

«Правый блок во главе с «Ликудом» одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнёрами», — заявил Нетаньяху.

Ганц, в свою очередь, заявил о победе оппозиционного блока «Кахоль-лаван».

«Мы победили! Народ Израиля сказал своё слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», — заявил он.

По данным экзитполов, «Кахоль-лаван» набрал 37 мандатов, «Ликуд» — 36. У остальных партий не более восьми мандатов.

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