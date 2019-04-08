СМИ: КНДР сменит посла во Вьетнаме после саммита с США

Короткая ссылка
Северная Корея решила сменить своего посла во Вьетнаме через месяц после саммита с США, по итогам которого не было достигнуто соглашения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По его данным, действующий северокорейский посол Ким Мён Иль в пятницу, 5 апреля нанёс прощальный визит вице-президенту Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхиню. Он возглавлял посольство с августа 2015 года.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что руководство КНДР, возможно, направит во Вьетнам дипломата с более высоким рангом, так как планирует укреплять двухсторонние отношения с Ханоем.

Ранее стало известно, что Южная Корея может пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит АСЕАН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить