СМИ: КНДР сменит посла во Вьетнаме после саммита с США

Северная Корея решила сменить своего посла во Вьетнаме через месяц после саммита с США, по итогам которого не было достигнуто соглашения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По его данным, действующий северокорейский посол Ким Мён Иль в пятницу, 5 апреля нанёс прощальный визит вице-президенту Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхиню. Он возглавлял посольство с августа 2015 года.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что руководство КНДР, возможно, направит во Вьетнам дипломата с более высоким рангом, так как планирует укреплять двухсторонние отношения с Ханоем.

Ранее стало известно, что Южная Корея может пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит АСЕАН.