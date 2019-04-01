СМИ: Южная Корея может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

Власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия северокорейского лидера Ким Чен Ына в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом информирует «Рёнхап».

(URGENT) S. Korea will consider inviting N. Korean leader to ASEAN summit: official https://t.co/SJWR75By90 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 1 апреля 2019 г.

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.