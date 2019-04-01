СМИ: Южная Корея может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

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Власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия северокорейского лидера Ким Чен Ына в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
СМИ: Южная Корея может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
  • Reuters

Об этом информирует «Рёнхап».

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.

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