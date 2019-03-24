Избирком Таиланда запретил жителям страны делать селфи на избирательных участках

Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила жителям страны в день выборов делать фотографии в помещениях для голосования.

«Перед открытием у нас была толпа за воротами... Если бы все ещё и фотографировались, у нас бы тут весь день люди стояли», — рассказала в беседе с РИА Новости представительница избирательной комиссии района Пхаятхаи Пхатчарин.

Ранее сообщалось, что власти южных провинций Таиланда запретили парковку мотоциклов и автомобилей в непосредственной близости от избирательных участков.

В воскресенье, 24 марта, в стране проходят всеобщие парламентские выборы.

В феврале заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил развитие отношений России и Таиланда.