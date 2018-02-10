В Таиланде женщина погибла, делая селфи с поездом

В столице Таиланда Бангкоке женщина погибла, когда делала селфи со своим другом на железнодорожных путях. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, 28-летняя женщина пыталась сделать фотографию с отъезжающим поездом и не заметила прибывающий состав. Ранее сообщалось, что в Индии слон затоптал местного жителя, который пытался сделать селфи с животным. Также издание «Дни.ру» передавало, что в Сочи автомобиль сбил насмерть женщину, которая пыталась сделать селфи на мосту.