В Таиланде женщина погибла, делая селфи с поездом

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В столице Таиланда Бангкоке женщина погибла, когда делала селфи со своим другом на железнодорожных путях. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, 28-летняя женщина пыталась сделать фотографию с отъезжающим поездом и не заметила прибывающий состав.

Ранее сообщалось, что в Индии слон затоптал местного жителя, который пытался сделать селфи с животным.

Также издание «Дни.ру» передавало, что в Сочи автомобиль сбил насмерть женщину, которая пыталась сделать селфи на мосту.

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