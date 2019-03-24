СМИ: На юге Таиланда запретили парковать личный транспорт у избирательных участков

Парковка мотоциклов и автомобилей запрещена в непосредственной близости от избирательных участков в южных провинциях Таиланда.

Об этом сообщает The Bangkok Post.

По данным издания, многие районы в провинциях Паттани, Яла, Наратхиват, а также Сатун и Пхатталунг находятся под пристальным наблюдением сил безопасности на случай возможных нападений, включая подрывы припаркованных автомобилей и мотоциклов.

Ранее стало известно, что в Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.

Как отмечалось, избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени.