СМИ: На юге Таиланда запретили парковать личный транспорт у избирательных участков
Об этом сообщает The Bangkok Post.
По данным издания, многие районы в провинциях Паттани, Яла, Наратхиват, а также Сатун и Пхатталунг находятся под пристальным наблюдением сил безопасности на случай возможных нападений, включая подрывы припаркованных автомобилей и мотоциклов.
Ранее стало известно, что в Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.
Как отмечалось, избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени.