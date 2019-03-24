В Таиланде стартовали парламентские выборы

В Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.

Как сообщает Nikkei, избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени.

Четырьмя основными партиями, среди которых может быть распределена большая часть голосов, являются «Народная государственная сила», Демократическая партия, «Для тайцев» и Партия будущего.

Палата представителей Таиланда (нижняя палата парламента) состоит из 500 членов, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 — по партийным спискам.

Заместитель директора института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил развитие отношений России и Таиланда.