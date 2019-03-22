Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля двусторонние отношения

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Гарри Кореном двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

РИА Новости

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая вопросы сирийского урегулирования и ситуацию в палестино-израильских делах. Были затронуты также некоторые практические аспекты российско-израильских многоплановых связей», — говорится в сообщении на сайте российского МИД. Отмечается, что встреча состоялась по инициативе израильской стороны. 21 марта президент США Дональд Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.