Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля двусторонние отношения
- РИА Новости
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая вопросы сирийского урегулирования и ситуацию в палестино-израильских делах. Были затронуты также некоторые практические аспекты российско-израильских многоплановых связей», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Отмечается, что встреча состоялась по инициативе израильской стороны.
21 марта президент США Дональд Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.