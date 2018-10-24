Эр-Рияд ищет партнёрства с Россией в области кибербезопасности

Министр коммуникаций и информационных технологий Саудовской Аравии Абдалла Амер аль-Сваха заявил, что королевство хотело бы сотрудничать с Россией по вопросам кибербезопасности.

«Россия видится нам очень крупным игроком в сфере кибербезопасности, так что передача знаний в этой сфере, создание мощностей, возможностей, передача технологий — это то, чему мы будем действительно рады», — приводит РИА Новости слова министра.

Также он отметил, что Саудовская Аравия хотела бы использовать технологию блокчейн в торговых операциях с Россией и приветствует партнёрство с российскими компаниями по данному направлению.

23 октября в Саудовской Аравии стартовал экономический форум Future Investment Initiative.

Подробнее о форуме — в материале RT.