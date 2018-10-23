Источник назвал возможное время проведения второго конгресса по Сирии в Сочи

Газета Al-Watan со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что второй сочинский конгресс по урегулированию в Сирии может состояться в середине ноября.

Отмечается, что мероприятие состоится в том случае, если спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе визита в Дамаск не сможет договориться с сирийскими властями по составу конституционной комиссии.

«Де Мистура в ходе визита надеется провести консультации с сирийской стороной, чтобы власти САР согласились на его вмешательство в состав третьей группы конституционной комиссии — кандидатов от гражданского общества», — цитирует заявление источника РИА Новости.

Агентство уточняет, что сирийские власти, а также страны — гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) не согласны с подобным вмешательством де Мистуры.

«В случае если де Мистуре не удастся прийти к какому-нибудь соглашению с Дамаском, предполагается проведение конференции «Сочи-2» в середине ноября», — указывает издание.

Отмечается, что результатом конгресса может стать новое соглашение или новое соотношение частей комиссии и количества её участников.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя Генсека ООН по Сирии не повлияет на создание конституционного комитета САР.