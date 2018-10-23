Помпео обсудил с де Мистурой вопрос конституционного комитета по САР
«Госсекретарь Майкл Помпео говорил со специальным представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и обсудил прогресс специального представителя в вопросе созыва конституционного комитета», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя Генсека ООН по Сирии не повлияет на создание конституционного комитета САР.