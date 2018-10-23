Помпео обсудил с де Мистурой вопрос конституционного комитета по САР

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Госсекретарь США Майк Помпео встретился со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой для обсуждения формирования новой Конституции САР.

«Госсекретарь Майкл Помпео говорил со специальным представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и обсудил прогресс специального представителя в вопросе созыва конституционного комитета», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя Генсека ООН по Сирии не повлияет на создание конституционного комитета САР.

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