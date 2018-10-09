Порошенко поблагодарил Хейли за поддержку Украины

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли за поддержку Киева.

«Искренне благодарю постпреда США при ООН Никки Хейли. Я аплодирую её энергии, преданности делу и непоколебимой позиции в поддержку Украины... Вместе с нашими друзьями из США мы продолжаем бороться за восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Порошенко в Twitter.

Он также добавил, что его вдохновляет наличие таких людей, как Хейли, в «растущем стратегическом партнёрстве» Украины и США.

Ранее Хейли объяснила своё решение уйти в отставку в конце года.