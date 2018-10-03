Спецпредставитель США по КНДР посетит Пхеньян

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун заявил, что посетит Пхеньян вместе с американским госсекретарём Майком Помпео.

«Я поеду вместе с госсекретарём», — приводит его слова «Рёнхап».

Как отмечается, для Бигуна эта поездка станет первым визитом в Пхеньян​​​.

Ранее стало известно, что Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

 

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