Спецпредставитель США по КНДР посетит Пхеньян

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигун заявил, что посетит Пхеньян вместе с американским госсекретарём Майком Помпео.

«Я поеду вместе с госсекретарём», — приводит его слова «Рёнхап».

U.S. envoy on N. Korea to accompany Pompeo on trip to Pyongyang Sunday https://t.co/wRnYLQGSz2 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 октября 2018 г.

Как отмечается, для Бигуна эта поездка станет первым визитом в Пхеньян​​​.

Ранее стало известно, что Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.



