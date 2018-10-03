Спецпредставитель США по КНДР посетит Пхеньян
«Я поеду вместе с госсекретарём», — приводит его слова «Рёнхап».
U.S. envoy on N. Korea to accompany Pompeo on trip to Pyongyang Sunday https://t.co/wRnYLQGSz2— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 октября 2018 г.
Как отмечается, для Бигуна эта поездка станет первым визитом в Пхеньян.
Ранее стало известно, что Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.