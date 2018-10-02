Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября

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Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге заявила, что госсекретарь США Майк Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября
  • globallookpress.com
  • © Liu Jie

«Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай с 6 по 10 октября. В Токио 6—7 октября госсекретарь встретится с премьер-министром Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в Пхеньяне госсекретарь 7 октября встретится с председателем Ким Чен Ыном», — сказала Науэрт.

8 октября в Сеуле Помпео встретится с президентом и главой МИД, в конце турне он посетит Пекин.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео посетит в октябре Пхеньян для подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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