Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября
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«Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай с 6 по 10 октября. В Токио 6—7 октября госсекретарь встретится с премьер-министром Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Коно, в Пхеньяне госсекретарь 7 октября встретится с председателем Ким Чен Ыном», — сказала Науэрт.
8 октября в Сеуле Помпео встретится с президентом и главой МИД, в конце турне он посетит Пекин.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео посетит в октябре Пхеньян для подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.