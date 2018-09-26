Помпео посетит КНДР в октябре

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Госсекретарь США Майк Помпео посетит в октябре Пхеньян для подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Помпео посетит КНДР в октябре
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«Госсекретарь Помпео принял приглашение... посетить Пхеньян в следующем месяце, чтобы добиться дальнейшего прогресса в выполнении обязательств, взятых на сингапурском саммите США и КНДР, включая окончательную, полностью контролируемую денуклеаризацию КНДР, и чтобы подготовиться ко второму саммиту между президентом Трампом и председателем Кимом», — приводит РИА Новости сообщение Госдепартамента США.

Также Помпео заявил, что провёл «очень позитивную» встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН. 

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. 

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