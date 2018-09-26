Абэ заявил о готовности к личной встрече с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность к личной встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам японского премьера, он желал бы встретиться с главой Северной Кореи, чтобы обсудить судьбу японских граждан, которых якобы похитили северокорейские спецслужбы в 1970—1980-х годах.

«Позиция Японии не изменилась — необходимо решить проблемы удерживаемых в этой стране японских граждан, ядерного и ракетного оружия… Я готов для решения проблемы удерживаемых в этой стране японских граждан сломать скорлупу взаимного недоверия с Северной Кореей и непосредственно встретиться с Ким Чен Ыном», — сказал Абэ.

Глава Японии также добавил, что с интересом наблюдает за переменами, происходящими в КНДР.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до конца года.