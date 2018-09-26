Глава Южной Кореи заявил о возможности встречи лидеров США и КНДР до конца года

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могу провести встречу до конца года.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Отмечается, что южнокорейский лидер ответил положительно на вопрос журналиста о вероятности нового саммита лидеров США и КНДР «в ближайшие недели».

«Я посетил Пхеньян на прошлой неделе, и у меня была хорошая встреча с Ким Чен Ыном... И я с нетерпением жду переговоров на высшем уровне между председателем Ким Чен Ыном и президентом США Трампом в не столь отдалённом будущем», — отметил он.

Ранее Трамп не исключил возможности скорой встречи с Ким Чен Ыном.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Трампа о возможной новой встрече с северокорейским лидером. 

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