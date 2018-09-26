Глава Южной Кореи заявил о возможности встречи лидеров США и КНДР до конца года
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Отмечается, что южнокорейский лидер ответил положительно на вопрос журналиста о вероятности нового саммита лидеров США и КНДР «в ближайшие недели».
«Я посетил Пхеньян на прошлой неделе, и у меня была хорошая встреча с Ким Чен Ыном... И я с нетерпением жду переговоров на высшем уровне между председателем Ким Чен Ыном и президентом США Трампом в не столь отдалённом будущем», — отметил он.
Ранее Трамп не исключил возможности скорой встречи с Ким Чен Ыном.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Трампа о возможной новой встрече с северокорейским лидером.