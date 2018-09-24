Трамп: новая встреча с Ким Чен Ыном может пройти не в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться не в Сингапуре, а в другом месте. Об этом он сказал перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Встреча между США и Северной Кореей, вероятно, пройдёт в другом месте, но это будет похожий формат», — сказал американский лидер.

По его словам, он может встретиться с лидером КНДР «довольно скоро».

Он добавил, что о встрече будет объявлено в ближайшем будущем.

Ранее Трамп не исключил возможности скорой встречи с Ким Чен Ыном.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Трампа о возможной новой встрече с северокорейским лидером.