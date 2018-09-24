Трамп: новая встреча с Ким Чен Ыном может пройти не в Сингапуре
- Reuters
«Встреча между США и Северной Кореей, вероятно, пройдёт в другом месте, но это будет похожий формат», — сказал американский лидер.
По его словам, он может встретиться с лидером КНДР «довольно скоро».
Он добавил, что о встрече будет объявлено в ближайшем будущем.
Ранее Трамп не исключил возможности скорой встречи с Ким Чен Ыном.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Трампа о возможной новой встрече с северокорейским лидером.