Эксперт оценил перспективы новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление американского президента Дональда Трампа, который сказал, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться «достаточно скоро».
Эксперт оценил перспективы новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
  • © Jonathan Ernst / Архивное фото
  • Reuters

«Ситуация не столь радужная, как пытается её представить Трамп, мы видим лишь обычные реверансы с его стороны, и смысл их довольно прост», — считает эксперт.

По его словам, к концу предвыборной кампании американскому президенту нужно доложить о крупном успехе на международной арене, а поскольку ещё в январе 2017 года проблема ракетно-ядерной программы КНДР была названа одним из главных приоритетов внешней политики Вашингтона, то логично показать достижения именно в этом направлении.

«В то же время последние визиты южнокорейского президента в Пхеньян и подписание соглашений между двумя Кореями позволяют сделать вывод, что Ким Чен Ын переиграл Трампа и военная угроза КНДР перестаёт быть таковой», — полагает Васильев.

Как отметил эксперт, многое будет зависеть от того, каким образом Соединённые Штаты попытаются объединить мировое сообщество вокруг северокорейской проблемы.

«Не стоит забывать про Китай и Россию, которые играют немаловажную роль в системе региональной безопасности», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР, несмотря на то что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привела к положительным результатам.

Также сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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