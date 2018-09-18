Эксперт прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Это не прорывное событие, но историческое. Когда переговоры пройдут, тогда можно будет делать более объёмные выводы», — сказал эксперт.

По его словам, пока можно сказать лишь одно: южнокорейский лидер выполнил своё обещание, приехав в Пхеньян, и это уже довольно важный шаг.

Как считает Асмолов, вопрос в том, до чего договорятся лидеры двух стран и насколько хорошо президент Южной Кореи сможет донести до американской стороны итоги визита.

«Грубо говоря, это важный шаг, но это одна из ступенек по очень длинной лестнице», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи корнями колокольчика.