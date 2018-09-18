Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи корнями колокольчика

Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приёме корейскими разносолами из диких растений, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что в меню были ветчина с дыней, сладкая рисовая каша якпаб, квашеная капуста кимчхи, суп из акульих плавников, печёные дикие сосновые грибы сони-посот. На приёме также подавали белый рис, кефалевый суп, маринованные корни белого колокольчика тораджи и другие закуски.

По данным агентства, среди выставленных на столах напитков — красное виноградное вино, белая пхеньянская и женьшеневая водка.

На первую встречу с Мун Чжэ Ином в конце апреля Ким Чен Ын привёз пхеньянскую лапшу, чтобы угостить ею южнокорейского лидера.

18 сентября в Пхеньяне завершился первый раунд переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи.