Москалькова не исключила возможности обращения к Трампу по делу Бутиной

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила возможности обращения к американскому лидеру Дональду Трампу по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на советника омбудсмена Вячеслава Толмачёва.

«Мы не исключаем возможности обращения к президенту США Дональду Трампу. Кроме того, вопрос о деле Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной.

Валерий Бутин, отец арестованной россиянки, рассказал в беседе с kp.ru об условиях содержания дочери в американской тюрьме.

В июле сообщалось, что Бутина была задержана в Соединённых Штатах за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать её. В настоящее время она находится в тюрьме города Александрии.

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