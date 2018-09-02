Члены ЛДПР у посольства США в Москве проводят акцию против произвола в американских тюрьмах
- РИА Новости
По оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протестном мероприятии принимают участие около 50 человек.
Также у здания американской дипмиссии в российской столице находится лидер партии Владимир Жириновский и кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв.
«Мы протестуем против произвола и насилия в тюрьмах Америки. Против произвола и насилия в отношении граждан планеты Земля», — сказал Жириновский.
В июле сообщалось, что россиянка Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать её. В настоящее время она находится в тюрьме города Александрии.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» рассказала о намерении обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Бутину.