Члены ЛДПР у посольства США в Москве проводят акцию против произвола в американских тюрьмах

Члены Либерально-демократической партии России (ЛДПР) проводят акцию против произвола в американских тюрьмах у посольства Соединённых Штатов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протестном мероприятии принимают участие около 50 человек.

Также у здания американской дипмиссии в российской столице находится лидер партии Владимир Жириновский и кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв.

«Мы протестуем против произвола и насилия в тюрьмах Америки. Против произвола и насилия в отношении граждан планеты Земля», — сказал Жириновский.

В июле сообщалось, что россиянка Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать её. В настоящее время она находится в тюрьме города Александрии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» рассказала о намерении обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Бутину.