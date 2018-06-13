В ОЗХО подтвердили использование зарина и хлора в сирийской провинции Хама в 2017 году

Миссия по поиску фактов Организации по запрещению химического оружия подтвердила применение зарина и хлора в сирийской провинции Хама в марте 2017 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

В документе говорится, что зарин «с очень высокой вероятностью» был применён южнее города Лтамена 24 марта 2017 года. Отмечается, что на следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применён хлор.

В ОЗХО заявили, что выводы об инцидентах 24 и 25 марта были сделаны на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды.

В конце мая президент Сирии Башар Асад в интервью RT объяснил, почему бессмысленно обвинять сирийскую сторону в применении химического оружия. По его словам, у Дамаска «в любом случае нет химического оружия», и сирийские власти не стали бы использовать его против собственного народа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.