Асад объяснил бессмысленность обвинений в адрес Дамаска в использовании химоружия

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Президент Сирии Башар Асад в интервью RT объяснил, почему бессмысленно обвинять сирийскую сторону в применении химического оружия.

«У нас в любом случае нет химического оружия и мы не стали бы использовать его против собственного народа. Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него? Или во время? То есть получается нелогично», — заявил он.

Асад отметил, что в районе «химатаки» «была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения».

«При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было. Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: «Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки». То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию», — подчеркнул он.

Ранее Асад назвал примитивной игрой обвинения в применении химоружия в Сирии. 

Полная версия интервью — в материале RT.

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