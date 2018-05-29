СМИ: В Сирии под контролем США готовят постановочные операции с химоружием
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Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в Национальном комитете по ликвидации химического оружия.
По словам источника, была получена точная информация о том, что боевики, которые ранее работали с террористической организацией «Исламское государство»*, теперь сотрудничают с США.
Он рассказал, что на американскую базу в САР забирают семьи из районов, которые находятся под контролем Сирийских демократических сил (СДС). Там сирийских жителей учат изображать последствия химической атаки.
Ранее сирийский лидер Башар Асад назвал фарсом обвинения в применении химоружия на территории Сирии.
В начале апреля появились данные о якобы применении химических веществ в сирийском городе Дума.
Позднее Министерство обороны России опровергло сообщения об использовании войсками Сирии химоружия.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.