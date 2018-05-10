Асад назвал фарсом обвинения в применении химического оружия в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад назвал примитивной игрой и фарсом обвинения в применении химического оружия в стране.
Асад назвал фарсом обвинения в применении химического оружия в Сирии
  • Reuters

«Это фарс, это игра, очень примитивная игра просто для нападок на сирийскую армию», — цитирует Асада SANA.

По его словам, нападки на армию Сирии осуществляются для того, чтобы «повысить боевой дух террористов и предотвратить освобождение других районов».

8 апреля появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения химических атак в сирийском городе Дума. Минобороны России опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в регионе.

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