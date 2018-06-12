Небензя рассказал о последствиях наделения ОЗХО возможностью называть виновников химатак

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о последствиях наделения ОЗХО возможностью называть виновников химатак.

Об этом, как сообщает РИА Новости, постпред России при ООН заявил после заседания Совета безопасности ООН 11 июня.

«Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несёт ответственность (за применение химоружия. — RT) является Совет Безопасности ООН, ни ОЗХО, ни Конвенция по запрещению химического оружия этого сделать не могут», — сказал Небензя.

Постпред сделал заявление по итогам встречи СБ ООН в понедельник 11 июня.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал необходимые меры для урегулирования ситуации в Сирии.