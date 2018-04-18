Постпред России при ООН назвал необходимые меры для урегулирования ситуации в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности назвал шесть шагов к урегулированию ситуации в Сирии.

Во-первых, он отметил, что у сирийского конфликта нет военного решения.

Кроме того, он призвал США и их союзников «прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права».

«Призываем прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие её суверенитет и территориальную целостность», — добавил он.

По его словам, всем оппозиционным силам следует прекратить «агрессивную риторику» в отношении властей Сирии, а заодно и России.

«В-четвёртых, призываем государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить, наконец, окончательное и бесповоротное отмежевание вооружённых группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе», — подчеркнул Небензя.

Постпред России при ООН также призвал международное сообщество «незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии».

«В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия», — заключил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Россия активно работает над восстановлением сирийской Восточной Гуты.