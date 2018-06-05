Грузия проинформировала ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией
- Reuters
- © David Mdzinarishvili
«Официальная нота МИД Грузии о разрыве дипотношений между двумя странами была передана 1 июня 2018 года дипломатическим представительствам Сирийской Арабской Республики в Организации Объединённых Наций и в Арабской Республике Египет», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что постпред Грузии при ООН проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша о прекращении дипломатических отношений между Тбилиси и Дамаском.
Ранее в МИД Грузии заявили о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирией.
29 мая стало известно, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.