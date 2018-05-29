Сирия признала независимость Абхазии, сообщили в абхазском Министерстве иностранных дел.

«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В августе 2017 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет поддерживать социально-экономическое развитие Абхазии.