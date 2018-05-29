Сирия признала независимость Абхазии

Короткая ссылка
Сирия признала независимость Абхазии, сообщили в абхазском Министерстве иностранных дел.
Сирия признала независимость Абхазии
  • © Александр Уткин
  • РИА Новости

«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В августе 2017 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и дальше будет поддерживать социально-экономическое развитие Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить