В МИД Грузии заявили о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирией

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Заместитель главы грузинского МИД Давид Дондуа заявил, что Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, после того как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.
В МИД Грузии заявили о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирией
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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