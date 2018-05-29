В МИД Грузии заявили о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирией

Заместитель главы грузинского МИД Давид Дондуа заявил, что Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, после того как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.

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Об этом сообщает РИА Новости. «Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией», — заявил он. Ранее стало известно, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.