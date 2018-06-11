Звуки стрельбы на концерте Эминема вызвали панику среди его зрителей
Об этом пишет Page Six.
Отмечается, что инцидент произошёл во время выступления исполнителя на Фестивале музыки и искусства Боннару.
По данным издания, панику вызвали соответствующие звуковые эффекты во время трека Kill You.
#EMINEM#Bonnaroo GUNSHOT pic.twitter.com/WgIeIH3Ipd— EMINEM_TOUR_UPDATES (@Eminemreviv1) 10 июня 2018 г.
Указывается, что, услышав стрельбу, люди начали паниковать, искать укрытие и бежать к выходам.
Ранее сообщалось, что находящийся не при исполнении служебных обязанностей агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.