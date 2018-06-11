Звуки стрельбы на концерте Эминема вызвали панику среди его зрителей

Звуковые эффекты, реалистично имитирующие стрельбу из огнестрельного оружия, которые сопровождали одну из композиций американского рэпера Эминема, напугали гостей его концерта.

Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что инцидент произошёл во время выступления исполнителя на Фестивале музыки и искусства Боннару.

По данным издания, панику вызвали соответствующие звуковые эффекты во время трека Kill You.

Указывается, что, услышав стрельбу, люди начали паниковать, искать укрытие и бежать к выходам.

Ранее сообщалось, что находящийся не при исполнении служебных обязанностей агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.