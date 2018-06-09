Экс-президент Пакистана Мушарраф намерен участвовать в парламентских выборах

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Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф намерен участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в стране 25 июля.
Экс-президент Пакистана Мушарраф намерен участвовать в парламентских выборах
  • © Arshad
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как Верховный суд разрешил Мушаррафу вернуться из ОАЭ, куда он уехал, чтобы избежать ареста в связи с выдвинутыми в Пакистане обвинениями.

Как уточняется, на выборах Мушарраф будет кандидатом от партии «Пакистанская мусульманская лига».

Генерал Мушарраф пришёл к власти в результате бескровного военного переворота в 1999 году.

Ранее президент Пакистана Мамнун Хусейн назначил дату всеобщих выборов в стране.

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