Экс-президент Пакистана Мушарраф намерен участвовать в парламентских выборах
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Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что данное решение было принято после того, как Верховный суд разрешил Мушаррафу вернуться из ОАЭ, куда он уехал, чтобы избежать ареста в связи с выдвинутыми в Пакистане обвинениями.
Как уточняется, на выборах Мушарраф будет кандидатом от партии «Пакистанская мусульманская лига».
Генерал Мушарраф пришёл к власти в результате бескровного военного переворота в 1999 году.
Ранее президент Пакистана Мамнун Хусейн назначил дату всеобщих выборов в стране.