Президент Пакистана назначил дату парламентских выборов

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Президент Пакистана Мамнун Хусейн назначил дату всеобщих выборов в стране.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя главы государства.

«Президент назначил проведение всеобщих выборов в стране на 25 июля», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут «в максимально короткие» сроки.

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