Президент Пакистана назначил дату парламентских выборов
Президент Пакистана Мамнун Хусейн назначил дату всеобщих выборов в стране.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя главы государства.
«Президент назначил проведение всеобщих выборов в стране на 25 июля», — сказал он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут «в максимально короткие» сроки.
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