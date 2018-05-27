Президент Пакистана назначил дату парламентских выборов

Президент Пакистана Мамнун Хусейн назначил дату всеобщих выборов в стране.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя главы государства.

«Президент назначил проведение всеобщих выборов в стране на 25 июля», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут «в максимально короткие» сроки.