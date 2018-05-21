Пашинян анонсировал досрочные парламентские выборы «в максимально короткие» сроки
Об этом сообщает РИА Новости.
«Выборы пройдут в максимально короткие, но логичные сроки. Здесь важны не сами сроки, а обеспечение качества выборов. Желаемым сроком может быть и неделя, но мы хотим провести действительно свободные, справедливые и демократические выборы, а для этого нужны гарантии», — сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что приоритетом нового правительства является проведение досрочных парламентских выборов.