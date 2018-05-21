Пашинян анонсировал досрочные парламентские выборы «в максимально короткие» сроки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут «в максимально короткие» сроки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы пройдут в максимально короткие, но логичные сроки. Здесь важны не сами сроки, а обеспечение качества выборов. Желаемым сроком может быть и неделя, но мы хотим провести действительно свободные, справедливые и демократические выборы, а для этого нужны гарантии», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что приоритетом нового правительства является проведение досрочных парламентских выборов.

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