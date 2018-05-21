Премьер Армении намерен сменить всех губернаторов

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян после церемонии приведения к присяге нового правительства страны рассказал о решении снять всех губернаторов со своих постов.
Премьер Армении намерен сменить всех губернаторов
  • Reuters

«Мы (правительство Армении. — RT) приняли решение сменить всех губернаторов», — цитирует ТАСС премьера.

Он также отметил, что приоритетом нового кабмина является проведение досрочных парламентских выборов.

«Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы», — добавил он.

Ранее Пашинян отметил, что в Армении в 2018 году могут пройти досрочные выборы в парламент. 

14 мая армянский премьер указал на то, что новое правительство Армении будет придерживаться существующего внешнеполитического курса. 

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