Премьер Армении намерен сменить всех губернаторов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после церемонии приведения к присяге нового правительства страны рассказал о решении снять всех губернаторов со своих постов.

«Мы (правительство Армении. — RT) приняли решение сменить всех губернаторов», — цитирует ТАСС премьера.

Он также отметил, что приоритетом нового кабмина является проведение досрочных парламентских выборов.

«Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы», — добавил он.

Ранее Пашинян отметил, что в Армении в 2018 году могут пройти досрочные выборы в парламент.

14 мая армянский премьер указал на то, что новое правительство Армении будет придерживаться существующего внешнеполитического курса.