Премьер Армении высказался за проведение досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент страны могут пройти в этом году.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что досрочные выборы могут пройти в этом году. Это моё личное мнение», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с Пашиняном на полях саммита ЕАЭС в Сочи.