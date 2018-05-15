Премьер Армении высказался за проведение досрочных парламентских выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент страны могут пройти в этом году.
Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что досрочные выборы могут пройти в этом году. Это моё личное мнение», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с Пашиняном на полях саммита ЕАЭС в Сочи.
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