В США выразили надежду, что изначально КНДР финансово помогут соседние страны

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона рассчитывает на то, что первоначальную финансовую помощь КНДР окажут соседние страны.

Об этом он рассказал YTN Korea.

«Мы рассчитываем на то, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку», — приводят стенограмму беседы в пресс-службе Госдепартамента.

Ранее Помпео заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын лично ему сказал о готовности к ядерному разоружению.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.