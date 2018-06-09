В США выразили надежду, что изначально КНДР финансово помогут соседние страны

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона рассчитывает на то, что первоначальную финансовую помощь КНДР окажут соседние страны.
В США выразили надежду, что изначально КНДР финансово помогут соседние страны
  • Майк Помпео
  • globallookpress.com
  • © CARLOS BARRIA

Об этом он рассказал YTN Korea.

«Мы рассчитываем на то, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку», — приводят стенограмму беседы в пресс-службе Госдепартамента.

Ранее Помпео заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын лично ему сказал о готовности к ядерному разоружению.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.  

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