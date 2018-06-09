В США выразили надежду, что изначально КНДР финансово помогут соседние страны
- Майк Помпео
- globallookpress.com
- © CARLOS BARRIA
Об этом он рассказал YTN Korea.
«Мы рассчитываем на то, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку», — приводят стенограмму беседы в пресс-службе Госдепартамента.
Ранее Помпео заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын лично ему сказал о готовности к ядерному разоружению.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.