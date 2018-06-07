Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США в случае удачных переговоров в Сингапуре

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит главу КНДР Ким Чен Ына в США, если переговоры в Сингапуре между ними окажутся удачными.
Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США в случае удачных переговоров в Сингапуре
  • © Reuters

Об этом сообщает CBS.

«Ответ — «да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, пригласит ли он главу Северной Кореи в США, если переговоры пройдут хорошо.

В то же время лидер США добавил, что если всё пройдёт плохо, то он готов отказаться от дальнейшего диалога с КНДР.

«Всё, что я могу сказать, — я полностью готов отказаться от переговоров с Северной Кореей. Я сделал это один раз раньше. У нас должна быть возможность отказаться», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить