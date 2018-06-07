Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США в случае удачных переговоров в Сингапуре

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит главу КНДР Ким Чен Ына в США, если переговоры в Сингапуре между ними окажутся удачными.

Об этом сообщает CBS.

«Ответ — «да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, пригласит ли он главу Северной Кореи в США, если переговоры пройдут хорошо.

"All I can say is I am totally prepared to walk away [from negotiations with North Korea]. I did it once before. You have to be able to walk away," President Trump says, adding that if the summit does go well, he may invite Kim Jong Un to the U.S. https://t.co/4lnP1mTwSBpic.twitter.com/l3ppVUPv95 — CBS News (@CBSNews) 7 июня 2018 г.

В то же время лидер США добавил, что если всё пройдёт плохо, то он готов отказаться от дальнейшего диалога с КНДР.

«Всё, что я могу сказать, — я полностью готов отказаться от переговоров с Северной Кореей. Я сделал это один раз раньше. У нас должна быть возможность отказаться», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что для его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном всё готово.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.