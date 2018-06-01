СМИ: Трамп не планирует пускать лидеров Южной Кореи и Японии на саммит США и КНДР

Американский лидер не желает пускать на саммит США и КНДР представителей Южной Кореи и Японии, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

«Президент старается держать их на расстоянии вытянутой руки», — рассказали газете, комментируя возможность присутствия на саммите в Сингапуре южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Отмечается, что это может быть связано с намерением Трампа провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном «один на один» для выстраивания более надёжных отношений.

Ранее Трамп заявил, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.