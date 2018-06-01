СМИ: Трамп не планирует пускать лидеров Южной Кореи и Японии на саммит США и КНДР
«Президент старается держать их на расстоянии вытянутой руки», — рассказали газете, комментируя возможность присутствия на саммите в Сингапуре южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.
Отмечается, что это может быть связано с намерением Трампа провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном «один на один» для выстраивания более надёжных отношений.
Ранее Трамп заявил, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.