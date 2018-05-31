Трамп заявил, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов

Американский президент Дональд Трамп полагает, что однодневного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.

«Надеюсь, у нас будет встреча 12 июня, всё идёт прекрасно. Однако я хочу, чтобы она была целесообразной. И это не значит, что мы решим все вопросы за одну встречу. Может быть, пройдёт ещё вторая или третья. А, может, и управимся», — отметил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что ожидает письма от Ким Чен Ына. Он добавил, что госсекретарь США Майк Помпео проводит «очень хорошие встречи» с северокорейской делегацией.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.