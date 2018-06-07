Трамп рассказал о судьбе кампании «максимального давления» на КНДР после саммита

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что может произойти с кампанией «максимального давления» на КНДР после его встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Об этом сообщает Fox News.

Как отметил американский лидер, данная кампания может быть продолжена после саммита, но это будет означать, что его переговоры с лидером КНДР прошли неудачно.

«Если кампания максимального давления продолжится после саммита, то, честно говоря, это будет означать, что он прошёл не очень хорошо», — заявил Трамп.

.@POTUS on North Korea: "Maximum pressure is absolutely in effect. We don't use the term anymore because we are going into a friendly negotiation. Perhaps after that negotiation, I will be using it again." pic.twitter.com/K8Kdkxtdoq — FOX Business (@FoxBusiness) 7 июня 2018 г.

При этом глава США отметил, что пока его страна не использует этот термин, чтобы создать благоприятную атмосферу для переговоров.

«Максимальное давление абсолютно точно продолжает действовать. Мы не используем больше этот термин, потому что начинаем дружеские переговоры. Возможно, после этих переговоров я буду использовать его вновь», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что решил пока не вводить новые санкции в отношении Северной Кореи.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.