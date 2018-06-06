При взрыве в зернохранилище в Страсбурге пострадали 11 человек
Взрыв произошёл в зернохранилище в портовой зоне Страсбурга на северо-востоке Франции, передаёт France Bleu.
- АРХИВНОЕ ФОТО. © AFP
Сообщается, что в результате инцидента 11 человек пострадали, из них трое получили серьёзные травмы.
По данным издания, на территории склада площадью 2,5 тыс. кв. м начался пожар, в настоящее время на месте работают спасатели.
Причина возгорания не уточняется.
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